Злата Огнєвіч поскаржилася, що росіяни пропонують їй співпрацю під час війни: "Це лютий кринж!"

Українська співачка Злата Огнєвіч особисто зіткнулася з росіянами, які попри рік повномасштабної війни продовжують сподіватися на співпрацю.

У сторіз в Instagram виконавиця поділилася двома історіями, які демонструють увесь цинізм громадян РФ. Так, до Злати звернулася одна з компаній з пропозицією прорекламувати російські товари у своїх соцмережах, що шокувало співачку та її команду.

"До мене, до моїх представників звернулися за рекламою, щоб я прорекламувала російські товари! Тобто люди, які живуть у Росії, думають, що це абсолютно нормально, якщо я тут, в Україні, буду рекламувати російські товари?! Що у них в голові?" - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Але на цьому нахабні пропозиції від "сусідів" не закінчилися. Наступна історія здивувала Огнєвіч ще більше. Як розповіла виконавиця, до її представників звернувся артист із РФ з проханням позичити у Злати частину її пісні та стати співавторкою його треку.

"Це взагалі лютий кринж! Якийсь тип, який живе у Росії, звернувся до моєї команди, аби випустити трек з моїм голосом, з частиною моєї пісні. На Spotify він хоче це все монетизувати, популяризувати і вказати мене співавтором треку. Тобто по нас гатять ракетами, вбивають людей, забирають території, а ми маємо з ними робити спільні творчі роботи. Я розумію, що там усе дуже сумно з пропагандою, зі станом свідомості і розумінням, але настільки бути цинічними і вважати, що це абсолютно нормально", - обурилася співачка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Після цього інциденту артистка закликала українців припинити слухати російських виконавців на стримінгових платформах, щоб не допомагати ворогові збирати кошти на війну проти України.

"Я вас дуже закликаю - не слухайте російський контент, отой сусідній! Принципово, навіть якщо дуже подобається! Тому що якщо ви його слухаєте, ви монетизуєте і допомагаєте їм збирати гроші", - закликала Огнєвіч.

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