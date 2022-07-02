Злата Огнєвіч пожалілася на нового переслідувача, який прийшов до неї додому

Українська співачка Злата Огнєвіч, яку вже протягом трьох років не припиняє переслідувати неадекватний чоловік, повідомила про нового "прихильника".

Так, додому до знаменитості прийшов невідомий чоловік. Як розповіла зірка у своїх Instagram-stories, він назвався Андрієм Ткаченком та почав їй щось говорити. Втім, коли Злата заявила, що викличе поліцію, переслідувач пішов.

"Класно, коли будь-яка інформація про будь-якого громадянина України у вільному доступі. І цим користуються інші. Наприклад, зараз прийшов якийсь чувак на ім'я Андрій Ткаченко і почав мені щось там казати. Черговий переслідувач. Я сказала, що викликаю поліцію. Він замовк і пішов", – розповіла співачка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У зв'язку з цим Огнєвіч вважає, що має бути захист публічних людей та інформації про них. Тому співачка звернулася до влади.

"Публічні люди та інформація, де вони проживають – це має бути під захистом", – зазначила вона.

Нагадаємо, не так давно Злата Огнєвіч шокувала перепискою з матюками з неадекватом, який переслідує її вже три роки. У листуванні він не церемониться у словах і називає зірку "дурепою" і звинувачує її в тому, що вона "зіпсувала йому життя".

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