Злата Огнєвіч пожалілася, що загубила кредитну картку: "Деякий час у мене не буде коштів"

Українська співачка Злата Огнєвіч пожалілась шанувальникам, що десь загубила свою кредитну картку перед тим, як їхати за кордон.

Як поділилася виконавиця у сторіз в Instagram, вона помітила, що картка зникла як раз перед тим, як вирушати на потяг. На думку виконавиці, її переслідують невдачі, адже за день до цього, Злата загубила мобільний телефон, але, на щастя, швидко його знайшла.

"У мне другий день пригод. Я їду на вокзал, до подруги в гості, до Європи. Перед виїздом я загубила кредитну картку. Це могла зробити тільки я! Сподіваюсь, що мій банк має своє представництво у країні, в яку я їду, і я зможу замовити нову картку. Добре, що вчора, коли я загубила мобільний телефон, мені його повернули", - поділилася Огнєвіч.

Злата Огнєвіч загубила кредитну карту / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Відтепер співачка сподівається, що зможе відновити свою карту за кордоном. Також на поради шанувальників надалі користуватися онлайн-гаманцем, Злата відповіла, що давно так робить, але все одно має при собі кредитку.

"Я просто їду та сміюся. Я знаю, що є Apple Wallet, я їм переважно й користуюсь. Все одно мені треба блокувати мою картку, аби той, хто її знайшов фізично не міг прикласти її до пристрою і замовити собі омарів, чи купити щось заборонене. Мені все одно доведеться її блокувати і на деякий час у мене не буде коштів", - розповіла артистка.

Злата Огнєвіч пожалілася фанам / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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