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Злата Огнєвіч пожартувала, чому на її пальці досі немає обручки

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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120
Час на прочитання
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Злата Огнєвіч пожартувала, чому на її пальці досі немає обручки

Злата Огнєвіч

Артистка жартома відповіла на запитання фанів.

Українська співачка та "холостячка" Злата Огнєвіч часто отримує від своїх шанувальників запитання про особисте життя. 

Так, у Instagram хтось з фанів поцікавився, чому ж на пальці виконавиці й досі немає обручки. У відповідь Злата пожартувала, що поки що не знайшла необхідний розмір. 

"Ну просто я ще розмір свій не знайшла, не підібрала", - кокетливо відповіла на запитання Огнєвіч. 

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Загалом, Злата одна з тих зірок, хто намагається не афішувати своє особисте життя. Як відомо, артистка ще жодного разу не була заміжня.

Нагадаємо, що співачка брала участь у романтичному реаліті "Холосятчка-2", де обрала бізнесмена Андрія Задворного. Однак щасливі стосунки у пари так і не склалися. Нещодавно бізнесмен розсекретив свою нову 19-річну кохану.

Також нещодавно Злата Огнєвіч приголомшила сумою, які їй вдлоася зібрати для допомоги родинам, що постраждали внаслідок ракетного удару по Протасовому Яру в Києву.

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Дата публікації
Перегляди
120
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