Злата Огнєвіч пожартувала, чому на її пальці досі немає обручки

Українська співачка та "холостячка" Злата Огнєвіч часто отримує від своїх шанувальників запитання про особисте життя.

Так, у Instagram хтось з фанів поцікавився, чому ж на пальці виконавиці й досі немає обручки. У відповідь Злата пожартувала, що поки що не знайшла необхідний розмір.

"Ну просто я ще розмір свій не знайшла, не підібрала", - кокетливо відповіла на запитання Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Загалом, Злата одна з тих зірок, хто намагається не афішувати своє особисте життя. Як відомо, артистка ще жодного разу не була заміжня.

Нагадаємо, що співачка брала участь у романтичному реаліті "Холосятчка-2", де обрала бізнесмена Андрія Задворного. Однак щасливі стосунки у пари так і не склалися. Нещодавно бізнесмен розсекретив свою нову 19-річну кохану.

Також нещодавно Злата Огнєвіч приголомшила сумою, які їй вдлоася зібрати для допомоги родинам, що постраждали внаслідок ракетного удару по Протасовому Яру в Києву.

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