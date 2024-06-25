Злата Огнєвіч представила потужний саундтрек до фільму "Конотопська відьма"

Виконавиця випустила пісню "Пташка" та кліп на неї, до якого увійшли ексклюзивні кадри з горору.

Українська співачка Злата Огнєвіч представила саундтрек "Пташка" до фільму-помсти "Конотопська відьма".

Пісня виконавиці відображає непереможний дух і стійкість жінки, її здатність зберігати надію та віру навіть у найскладніші моменти свого життя. Трек уособлює історію прадавньої відьми з Конотопу і є справжньою одою тій внутрішній силі, що нині живе в кожній українській жінці.

Злата Огнєвіч

"Пташка" – це моя особиста присвята усім жінкам, які на своїх тендітних плечах тримають цілий світ і роблять усе заради безпеки своїх близьких, своєї родини та своєї землі. Боротьба пташки у пісні така ж відчайдушна, як і внутрішня боротьба героїні за своє власне, щасливе буття", – прокоментувала Злата Огнєвіч.

Зокрема, співачка вже й представила кліп на пісню. До відеороботи увійшли ексклюзивні кадри із фільму "Конотопська відьма", тож глядачі можуть запримітити раніше небачені моменти з сюжету стрічки.

До речі, продюсерка фільму Ірина Костюк розкрила трішки деталей. Зокрема, трек "Пташка" лунатиме в одній із ключових сцен "Конотопської відьми". Утім, творці фільму разом зі Златою Огнєвіч підготували ще один сюрприз, про який глядачі дізнаються згодом.

"Кіно - це завжди про магію. Так само відбулося і в нашій зі Златою співпраці. Пісня "Пташка" відображає основний посил усього фільму, який ми, як творці, прагнемо донести до глядача. Зокрема, пісня прозвучить в одній із ключових сцен фільму. Ця колаборація відбулася в цілковитій синергії, більше того - це не єдиний наш спільний сюрприз: про це розповімо згодом", – поділилася деталями Ірина Костюк.

ZLATA OGNEVICH – Пташка (LIVE) | Музика у Сніданку з 1+1

Нагадаємо, раніше ми писали, коли відбудеться прем'єра фільму жахів "Конотопська відьма". Окрім того, за посиланням можна подивитися офіційний трейлер стрічки.

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