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Злата Огнєвіч представила потужний саундтрек до фільму "Конотопська відьма"

Злата Огнєвіч представила потужний саундтрек до фільму "Конотопська відьма"

Злата Огнєвіч

Виконавиця випустила пісню "Пташка" та кліп на неї, до якого увійшли ексклюзивні кадри з горору.

Українська співачка Злата Огнєвіч представила саундтрек "Пташка" до фільму-помсти "Конотопська відьма".

Пісня виконавиці відображає непереможний дух і стійкість жінки, її здатність зберігати надію та віру навіть у найскладніші моменти свого життя. Трек уособлює історію прадавньої відьми з Конотопу і є справжньою одою тій внутрішній силі, що нині живе в кожній українській жінці.

Злата Огнєвіч / ©
Злата Огнєвіч

"Пташка" – це моя особиста присвята усім жінкам, які на своїх тендітних плечах тримають цілий світ і роблять усе заради безпеки своїх близьких, своєї родини та своєї землі. Боротьба пташки у пісні така ж відчайдушна, як і внутрішня боротьба героїні за своє власне, щасливе буття", – прокоментувала Злата Огнєвіч.

Зокрема, співачка вже й представила кліп на пісню. До відеороботи увійшли ексклюзивні кадри із фільму "Конотопська відьма", тож глядачі можуть запримітити раніше небачені моменти з сюжету стрічки.

До речі, продюсерка фільму Ірина Костюк розкрила трішки деталей. Зокрема, трек "Пташка" лунатиме в одній із ключових сцен "Конотопської відьми". Утім, творці фільму разом зі Златою Огнєвіч підготували ще один сюрприз, про який глядачі дізнаються згодом.

"Кіно - це завжди про магію. Так само відбулося і в нашій зі Златою співпраці. Пісня "Пташка" відображає основний посил усього фільму, який ми, як творці, прагнемо донести до глядача. Зокрема, пісня прозвучить в одній із ключових сцен фільму. Ця колаборація відбулася в цілковитій синергії, більше того - це не єдиний наш спільний сюрприз: про це розповімо згодом", – поділилася деталями Ірина Костюк.

ZLATA OGNEVICH – Пташка (LIVE) | Музика у Сніданку з 1+1

ZLATA OGNEVICH – Пташка (LIVE) | Музика у Сніданку з 1+1

Нагадаємо, раніше ми писали, коли відбудеться прем'єра фільму жахів "Конотопська відьма". Окрім того, за посиланням можна подивитися офіційний трейлер стрічки.

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