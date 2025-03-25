Злата Огнєвіч приголомшила багатомільйонною сумою, яку зібрала для ЗСУ за один концерт у Львові

Українська співачка Злата Огнєвіч приголомшила багатомільйонною сумою, яку всього за один вечір зібрала на допомогу ЗСУ.

Так, днями виконавиця відіграла концерт у Львові. Звісно ж, виступ був благодійним, де, зокрема, влаштовували і аукціон. Артистка збирала кошти на потреби 125 окремої бригади тероборони ЗСУ. Результати благодійного концерту просто приголомшують. Спочатку Злата Огнєвіч вважала, що всього за один вечір зібрала понад 39,6 мільйонів гривень. Утім, організатори концерту остаточно підрахували зібрані кошти. Сума виявилася понад 40,1 мільйонів гривень.

Злата Огнєвіч на концерті у Львові / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Днями у Львові відбувся благодійний концерт на підтримку 125 окремої бригади тероборони ЗСУ. Зібрана сума за один вечір - це неймовірний і приголомшливий результат! Дякую кожному гостю благодійного вечора за внески, небайдужість, ви мене дуже надихаєте! Окреме дякую за гарячу підтримку на концерті нашим гостям-військовим! Ви - така потужна сила!" – подякувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин підбила підсумки свого благодійного концертного туру. Артистка приголомшила кількістю автівок, які їй вдалося придбати на зібрані під час виступів кошти.

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