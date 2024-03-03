Злата Огнєвіч припустила, що шахрая, який викрав у зірок понад 10 млн грн, вбили: "Вже немає в живих"

Нещодавно Мережу сколихнув скандал, що шахраї кинули співачок Злату Огнєвіч і Руслану та гурт "Скай" на приголомшливу суму коштів.

Зокрема, у центрі скандалу постав засновник концертної агенції, до якої зверталися виконавці, Тарас Доненко. Саме він взяв кошти за організацію шоу й просто зник разом з ними. Наразі Злата поділилася, що від деяких джерел їй стало відомо припущення, що його наразі вже немає в живих. Мовляв, тривалий час Тарас займався криптовалютою та за рахунок вкрадених в українських артистів коштів купував її. Тому Огнєвіч підозрює, що "колеги" Тараса з цієї сфери могли з ним жорстоко поплатитися. І додала, що розслідування цієї справи досі ведеться. А сам організатор-злочинець знаходиться у міжнародному розшуку.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Якщо брати нас всіх артистів, загалом він (Тарас Доненко – прим. ред.) завдав збитків на 10 млн грн. І зараз у мене є інформація, що він через ці концерти відмивав криптовалюту. І що взагалі його, можливо, вже немає в живих. Його могли вбити ці "друзі", злочинці. Зараз у нас є дуже багато різної інформації, частину якої я не можу розголошувати, бо триває слідство. Його вже оголосили в міжнародний розшук", - зізналася співачка у програмі "Міністерство прем'єр".

Нагадаємо, наприкінці минулого року низка артистів почала масово скасовувати свої концерти. Згодом з'ясувалося, що їхній організатор виявився шахраєм, який у сукупності взяв близько 10 млн грн за роботу та зник. Поліція також прокоментувала ситуацію про привласнення коштів Тарасом Доненком й розповіла про наслідки правопорушення.

Читайте також: