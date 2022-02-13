Злата Огнєвіч про спробу вчинити самогубство: "Я дійшла моменту, з якого не повертаються"

Артистка поділилася про непростий період у житті.

Українська співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла про непростий період.

У програмі "Світське життя" виконавиця зізналася, що хотіла накласти на себе руки. За словами Злати, це сталося 2015 року.

"Така ситуація була в моєму житті. Це було, мабуть, у 2015 році. Я зробила висновок, що життя занадто прекрасне, щоб страждати і щоб закінчити його самогубством. Навіть якщо в цьому житті коїться біль, розпач, драми, - все одно життя занадто прекрасне, щоб вкоротити собі віку. І коли я це зрозуміла, сидячи, плачучи, я просила в той момент пробачення у Всесвіту, що я дійшла взагалі до цієї чорної ями", - поділилася Огнєвіч.

Артистка пояснила, що до такого стану дійшла не через чоловіка, або родинні проблеми. Злата зазначила, що це був її особистий стан занепаду.

"Коли я розуміла, що я нікому не потрібна, непотрібна собі. Я втратила смак до життя, до їжі. У мене сталися аутоімунні розлади. Я почувалася мертвою. Тільки яка дихає, лягає спати, прокидається. Але мертва. Цьому передувала депресія, самокопання і все інше", - зазначила зірка.

Однак про те, що саме Злата намагалася з собою зробити, вона не захотіла говорити. А на запитання ведучої Катерини Осадчої, чи дійшла Огнєвіч до того стану, щоб накласти на себе руки фізично, співачка відповіла:

"Катю, я дійшла до того самого моменту, з якого не повертаються. Але я повернулася. Це все, що я можу тобі розповісти".

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