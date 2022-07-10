Злата Огнєвіч прокоментувала повернення артистів до України: "Дякую, що дали трішки перепочити"

Знаменитість із сарказмом відреагувала на повернення артистів. Зокрема, вона зазначила, що ті дали хоч відпочити людям в Україні.

Разом з тим, Злата дорікнула зірковим колегам за те, що вони пів року були за кордоном. Утім, Огнєвіч додала, що "краще пізно, ніж ніколи".

"Бачу, як поїхали з ко концертами до бійців зірки, які були майже пів року за кордоном. Як то кажуть – краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм", - зазначила Злата в Instagram-stories.

Злата Огнєвіч про повернення зірок з-за кордону / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сама ж Огнєвіч від початку повномасштабної війни залишилася в Україні. Щоправда, виконавиця теж виїжджала за кордон. Злата давала благодійні концерти в США та Польщі. Після виступів співачка повернулася до України відзвітувала, що їй вдалося зібрати 4,5 млн гривень.

А в Україні виконавиця виступає для захисників. Також у Злати запланований благодійний тур українськими містами.

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