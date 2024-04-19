Злата Огнєвіч промовистим фото відреагувала на чутки про вагітність

Українська співачка Злата Огнєвіч на тлі чуток про першу вагітність похизувалася фігурою в обтислій сукні.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала кадри, де вона демонструє свою струнку статуру. Зокрема, Злата постала в червоній обтислій сукні, яка вдало підкреслила її бюст, а також животик. На кадрах, опублікованих співачкою, не схоже, що вона при надії та чекає на народження первістка.

До слова, коментувати чутки про вагітність Злата Огнєвіч теж не стала. Вона лише натякнула прихильникам на правильну відповідь на це цікаве запитання, опублікувавши кадри, де в неї й близько немає вагітного животика.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Зазначимо, днями з'явилися чутки, що Злата Огнєвіч чекає на народження первістка. Такі думки у прихильників артистки з'явилися після того, як на фан-сторінці виконавиці опублікували відео, де в неї видніється чималий округлий животик. Тоді думки користувачів розділилися. Одні переконані, що Злата – вагітна, а інші зазначають, що то просто був невдалий концертний костюм.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Іванна Онуфрійчук оголосила, що вагітна первістком. Знаменитість вже навіть встигла показати фото, де в неї видніється чималий округлий животик.

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