Злата Огнєвіч раптово скасувала концерти і шокувала причиною

Українська співачка Злата Огнєвіч здивувала прикрими новинами та повідомила про скасування усіх запланованих концертів.

Сьогодні, 22 грудня, знаменитість у своєму фотоблогу відверто розповіла про те, як потрапила до рук безвідповідальних осіб. Зокрема, йшлося про компанію, яка організовувала її концерти в рамках благодійного туру. За словами Злати, засновник агенції наразі не виходить на зв'язок і його місце перебування невідоме. Ба більше, він зник з чималою сумою коштів, яку планувалося віддати на потреби українським бійцям.

"Я мушу вам повідомити приголомшливу новину, від якої я не сплю дві доби. Новина глибоко вразила та шокувала мене. Концертна компанія, яка організовувала мої концерти виявилася шахрайською. Її засновник – Тарас Доненко – шахрай і безвідповідальна людина. Наразі його місце перебування невідоме. У зв'язку з такими обставинами я на превеликий жаль змушена скасувати мої концерти. Окрім мене, постраждали інші артисти. Зокрема, гурт "Скай" і його лідер Олег Собчук. Мені дуже прикро, що кошти, які я планувала задонатити на ЗСУ перебувають у Тараса Доненка. І він зник разом з цими коштами", - розповіла Огнєвіч.

Злата Огнєвіч зіштовхнулася з шахраями

Втім, знаменитість запевнила, що боротиметься за справедливість до кінця. І притягне шахрая до кримінальної відповідальності. Нині правоохоронці ведуть слідство й розшукують чоловіка-злочинця.

"Ми притягнемо його до кримінальної відповідальності. Правоохоронці вже займаються цією справою і ведуть пошуки афериста. Я вірю на краще. Я вірю в людей, які на боці правди. Я буду битися за цю правду", - додала артистка.

Нагадаємо, декілька місяців тому співачка Надя Дорофєєва також зіштовхнулася з безвідповідальністю під час організації її шоу. Так, зірка за декілька годин до початку свого сольного концерту у Відні скасувала його і пояснила, чому прийняла таке рішення.

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