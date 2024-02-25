Злата Огнєвіч різко розкритикувала репера Jah Khalib, який після початку війни з України втік до РФ

Казахський музикант на початку війни, перебуваючи в укритті, зізнавався у любові до України.

Українська співачка Злата Огнєвіч висловилася про репера-втікача Jah Khalib.

Так, співачка у фотоблогу пригадала, що 24 лютого 2022 року вона записувала сторіз, де висловлювала вдячність ЗСУ і щиро сподівалася на мир. До слова, вона зазначила, що у той час у Києві перебував і репер Jah Khalib з вагітною дружиною-українкою. Тому в перші дні повномасштабного вторгнення він з обраницею ховався в столичному укритті і навіть у сторіз казав, що "любить і пишається" українцями.

Втім, у річницю жахливої війни в Україні Огнєвіч наголосила на тому, що незадовго після цього виконавець виїхав до країни-агресорки і наразі після цинічних вибачень перед росіянами продовжує заробляти криваві рублі.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Записуючи цю сторіз, я ще не знала, що ночуватиму на парковці... А серед нас в ті ночі був і Джа Халіб зі своєю вагітною дружиною, який бачив і розумів все, який так любив Україну і Київ... І який потім мовчки виїхав на росію і тепер любить росію і маскву...", - обурено написала Злата.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення Jah Khalib деякий час проживав у Києві й товаришував з українськими артистами. Зокрема, записував спільні пісні та з'являвся на зніманнях українських шоу. Втім, після війни зрадник безсоромно "перевзувся" і тепер виправдовує свою втечу до РФ тим, що "більша частина слухачів живе в Росії". Наразі репер замовчує війну.

Висловлювання Jah Khalib у сторіз у перший день повномасштабного вторгнення і після втечі до РФ

Нагадаємо, нещодавно в Австралії помстилися російським артистам-путіністам Філіпу Кіркорову й Миколі Баскову за підтримку війни в Україні.

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