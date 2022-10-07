Злата Огнєвіч розчулила Мережу проникливим віршем про військових у полоні

Українська виконавиця Злата Огнєвіч присвятила проникливі віршовані рядки полоненим військовослужбовцям.

У своєму Instagram співачка поділилася чуттєвим фото і нагадала, що зараз тисячі українців, які опинилися у російській неволі, також мріють повернутися додому та побачити рідних. До світлини Злата додала вірша, який отримав назву "Тим, хто в полоні":

Герой. Сталевий. Мужній Воїн.

В клітинах бій твоїх гудé.

Коли просили скласти зброю,

Чи залишив надію попри все?



Я уночі звертаюсь до таємних Предків,

У мене так багато вже до них листів.

Благаю дарувати спокій, прóшу,

Аби віднесли до безпечних берегíв.



Я можу все і водночáс не можу

Закликати тебе у сни свої, хоч би на мить,

Пекельно знати, що десь там ворожі

Здавили міцно стіни так, що кров горить !



Та як би сильно не стискали пальці,

В бажанні подолати міць,

В часи зневіри загляни у серце—

Там сила непохитна говорить.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У такий спосіб співачка хотіла нагадати користувачам Мережі, про те, що зараз полонені потребують підтримки усього світу. Огнєвіч закликала своїх шанувальників по всьому світу не боятися виходити на мітинги та допомагати нашим захисникам.

"Особисто мені прикро було бачити мітинг на підтримку військовополонених в Женеві, на який прийшло майже "нуль" українців. Наша боротьба триває на усіх напрямках. Тож, тримаймося, будь-ласонька! Як би зараз важко не було, борімося! Бо ми— переможемо", - написала артистка.

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