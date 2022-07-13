Злата Огнєвіч розкритикувала фотосесії на тлі згорілої російської техніки: "Мені гидко"

Українська співачка Злата Огнєвіч висловила свою думку щодо того, як люди фотографуються на тлі згорілої техніки російських окупантів.

Як розповіла в Instagram-stories виконавиця, вона ходила на виставку згорілої техніки.

Утім, її дивує те, навіщо там фотографуватися. Злата говорить, що у техніці згоріли люди, через неї страждали українців.

"Днями побачила згорілу техніку, а на тлі техніки фотографуються дорослі, стрибають діти. Мені моторошно на це все дивитися. Мені гидко. Наприклад, я не хочу фотографуватися на тлі цієї обгорілої техніки, яка принесла смерть, в якій хтось згорів, загинув, і там в принципі частки цього згорілого тіла, вони ще залишилися в вигляді попелу, якихось залишків. Я не розумію, що в цьому прикольного", - поділилася думками Злата.

Злата Огнєвіч висловилася щодо згорілої російської техніки / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця порадилася зі своїми підписниками. Співачка запитала, що вони думають з цього приводу. Та думки розділилася. Деякі погодилися зі Златою, а деякі ж зазначили, що згоріла техніка окупантів – це героїчна робота українських захисників.

Злата Огнєвіч висловилася щодо згорілої російської техніки / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч прокоментувала повернення своїх зіркових колег з-за кордону до України. Співачка із сарказмом зазначила, що краще пізно, аніж ніколи.

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