Злата Огнєвіч рознесла українців, які досі слухають російську музику: "Платите, щоб нас вбивали"

Українська співачка Злата Огнєвіч розкритикувала українців, які, попри розв'язану Росією війну, продовжують слухати пісні російських виконавців.

У своєму Instagram артистка показала, що вже вкотре в Україні на музичних платформах в топі опиняються росіяни. Особливо виконавицю обурює, що це все під час війни, коли країна-агресорка щодня обстрілює українські міста та селища і вбиває невинних людей.

"Це не вкладається в голові! Половина українських музичних трендів на YouTube - це російський контент. Це коли кожен день Україна утопає у крові та втрачає найкращих людей", - обурилася Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка показала, хто з російських артистів цього разу опинився в українському топі прослуховувань. Зокрема, в списку є путініст Shaman, який палко підтримує війну в Україні та щодня підіграє російській пропаганді, також нібито "хороший руський" Моргенштерн, у топі також знайшовся і Ярослав Сумішевський, який від 2021 року перебуває в базі "Миротворця".

"Проаналізуємо список… Моргенштерн – "хороший руський", який просто боїться повертатися до росії, бо його можуть посадити чи мобілізувати! "Седая ночь" - мабуть, ось для цього і був створений серіал "Слово пацана", щоб саундтреки залітали у тренди та ми згадували "як прекрасно було в СРСР". Ярослав Сумішевський - співак, який любить поспівати та розважати росіян, особливо в Криму, за що ще 2021 року потрапив до бази "Миротворця". Shaman - головний "проповеднік руського міра". Щоб ви розуміли, він став довіреною особою путіна на виборах 2024 року", - наголосила артистка.

Допис Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч різко звернулася до українців та наголосила, що країна-агресорка щодня випускає по Україні ракети, а з кожного прослуховування пісні того чи іншого російського артиста йде певний відсоток на податки, які потім РФ витрачає на війну.

"Як вам такий вибір українців? Скільки ще має прилетіти ракет, щоб ми зрозуміли, що ви ж і допомагаєте ворогу. Ви руйнуєте нашу культуру своїми руками. Ви платите їм кошти, щоб вони нас вбивали!" – обурилася Злата.

Нагадаємо, нещодавно українські блогерки Адель Асанті та Христина Пустовар порозважалися з російським співаком Моргенштерном на Балі. Вони нагодували його борщем, а той своєю чергою взявся їм дякувати за це українською мовою.

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