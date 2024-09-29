Злата Огнєвіч розповіла про 69-річного батька та його службу в ЗСУ: "Не може сидіти на місці"

Українська співачка Злата Огнєвіч вперше за тривалий час розповіла про свого тата Леоніда Григоровича.

Відомо, що батько зірки служить в лавах ЗСУ як полковник медичної служби, військовий хірург. Злата каже, що бажання Леоніда Григоровича допомагати українським бійцям ніколи не згасає. І навіть у 69 років після відпусток з фронту він завжди повертається туди, де потрібен пораненим захисникам на передовій.

"Щоразу, коли батько приїздить у невеличку відпустку, то каже, що все, більше не зможе поїхати. Тут операцію вистояти молодому хірургу важко, а тут 69 років. Але після чергового відновлення каже, що знову поїде й не може сидіти на місці, склавши руки. Я кажу: "Тато, що ти, як ти?" А він відповідає: "Не дочекаєтеся". Тато молодець", - розповіла Злата в інтерв'ю "Ближче до зірок".

Злата Огнєвіч з батьком / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сама артистка бере приклад з батька й уже тривалий час також долучається до допомоги військовим. Зокрема, дає благодійні концерти для української армії у різних куточках України. За словами Злати, попри втому, вона розуміє важливість цієї справи.

"Я почала їздити на концерти (благодійні – прим. ред.) ще до того, як це стало мейнстримом. Сплю в бусах, мрію поспати в ліжку, яке нікуди не їде. Звичайний виїзд до військових має такий вигляд: ми виїжджаємо з Києва, їдемо сотні кілометрів, даємо один концерт, потім знову переїзд, другий концерт і повертаємося додому. Але військових треба підтримувати", - наголосила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно 59-річний актор Володимир Ніколаєнко також заговорив про мобілізацію та здивував, як йому вручили дві повістки.

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