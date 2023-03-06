Злата Огнєвіч розповіла про особисте життя та обурилася через запитання про весілля та дітей

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про подробиці особистого життя.

Зокрема, знаменитість прийшла на підкаст до Олега Френди. Ведучий поцікавився, що нині у Злати відбувається на особистому фронті. Співачка наголосила, що щастя полюбляє тишу. Однак, коли буде чим ділитися, зірка обов'язково це зробить.

"Щастя любить тишу. Коли мені буде, про що розповісти, я обов'язково цим поділюся", - зізналась Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Знаменитість також розповіла, що її неабияк обурюють запитання, на кшталт чому вона досі незаміжня та чому у неї немає дітей. За словами Злати, на все свій час.

"У кожної людини є свої особисті причини, чому він досі не одружений чи незаміжня, немає дітей. Є жінки, яким здоров'я не дозволяє або якісь комплекси. Чого лізти з цими запитаннями? Яка вам справа, чого в мене досі немає дітей? Коли прийде час – вони з'являться або інших няньчитиму", - наголосила артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, Злата Огнєвіч не виключає такого варіанту, що усиновить дитину. Утім, артистка розуміє, що таке рішення треба приймати спільно з партнером.

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