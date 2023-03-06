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Злата Огнєвіч розповіла про особисте життя та обурилася через запитання про весілля та дітей

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Злата Огнєвіч розповіла про особисте життя та обурилася через запитання про весілля та дітей

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка поділилася власними думками та переживаннями.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про подробиці особистого життя.

Зокрема, знаменитість прийшла на підкаст до Олега Френди. Ведучий поцікавився, що нині у Злати відбувається на особистому фронті. Співачка наголосила, що щастя полюбляє тишу. Однак, коли буде чим ділитися, зірка обов'язково це зробить.

"Щастя любить тишу. Коли мені буде, про що розповісти, я обов'язково цим поділюся", - зізналась Злата.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Знаменитість також розповіла, що її неабияк обурюють запитання, на кшталт чому вона досі незаміжня та чому у неї немає дітей. За словами Злати, на все свій час.

"У кожної людини є свої особисті причини, чому він досі не одружений чи незаміжня, немає дітей. Є жінки, яким здоров'я не дозволяє або якісь комплекси. Чого лізти з цими запитаннями? Яка вам справа, чого в мене досі немає дітей? Коли прийде час – вони з'являться або інших няньчитиму", - наголосила артистка.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, Злата Огнєвіч не виключає такого варіанту, що усиновить дитину. Утім, артистка розуміє, що таке рішення треба приймати спільно з партнером.

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Дата публікації
Перегляди
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