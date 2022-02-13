Злата Огнєвіч розповіла про роман з одруженим чоловіком, та коханого, який помер від онкохвороби

Артистці не надто щастило у коханні.

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч відверто розповіла про своє особисте життя.

Як відомо, у фіналі шоу артистка обрала Андрія Задворного, який за півтора місяці покинув виконавицю. Як розповіла Злата у програмі "Світське життя", після розриву з Андрієм вона пішла до психотерапевта, аби розібратися у ситуації.

"Я точно знаю, що в школі мені не вдалося спілкуватися з однолітками, я була ізгоєм в класі, мене не сприймали. Хлопець, який мені дуже подобався, він помер. В нього була онкологія. Мене ще захейтили через те, що я не прийшла попрощатися. Я казала: "Я не можу його бачити отак, в труні. Я хочу його запам'ятати живим". Мене не розуміли до кінця школи", - поділилася Злата.

Вона додала, що ніколи не зустрічалася з однолітками і у неї не було такої фази у житті, щоб вона зустрічалася з таким хлопцем.

"І я постійно в чоловіках обираю оцю емоційну незрілість. У мене був дуже суворий батько. Для того, щоб заслужити його похвалу, треба було постаратися і я в принципі не знаю, який вигляд має оця любов турбота з боку чоловіка", - поділилася Злата.

Також зірка пригадала, як у неї був роман з одруженим чоловіком:

"Для мене це табу. Були такі стосунки, коли я дізналася, що чоловік одружений. Він мені сказав, що він одружений, але що він не одружений і що він взагалі до цього не дуже серйозно ставиться. Я сказала: "Ні, я не хочу цих стосунків", - пояснила Злата.

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