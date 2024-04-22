Злата Огнєвіч розповіла про службу батька-пенсіонера на фронті: "Через пів року його не впізнала"

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про свого батька, який на початку війни вирушив служити на фронт, аби рятувати життя поранених військових.

Виконавиця на проєкті "Пісня мого життя" розповіла, що коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, то планувала вивезти батьків до безпечного місця. Утім, у Леоніда Григорова були свої плани. Він – медик, тож вирушив на фронт, аби лікувати поранених військових.

"Він у мене лікар і врятував дуже багато людських життів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я хотіла відвезти його з мамою у безпечне місце, але тато сказав, що він нікуди не буде їхати зі свого дому", - пригадала артистка.

Злата Огнєвіч із батьком

Злата Огнєвіч зізналась, що нині її тато перебуває в Харківській області. Він працює у шпиталі, де лікує поранених військових. Співачка зізналась, що через пів року служби вона просто не впізнала тата. Сумні історії поранених захисників відобразилися на його стані.

"Зараз він перебуває у Харківській області, працює і допомагає нашим хлопцям, яких привозять з фронту. Через пів року, коли батько приїхав зі шпиталя, я його не впізнала. Це була зовсім інша людина. Його очі були сумні, він провів дуже багато операцій і ампутацій", - поділилася співачка.

Виконавиця говорить, що неабияк пишається рішенням свого тата. Зокрема, Леоніду Григоровичу понад 65 років, він міг відпочивати на пенсії. Однак, тато артистки обрав інший шлях.

Злата Огнєвіч із батьком / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Він для мене приклад, адже йому понад 65 років, він вже міг би бути на пенсії, відпочивати, але обрав інший шлях і допомагає пораненим. У мене з батьком дуже сильний зв'язок, і з роками він став ще сильнішим", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води. Виконавиця також розсекретила, яку важливу пораду дала рідній людині.

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