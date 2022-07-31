Злата Огнєвіч розповіла про свою хворобу, яка мучить її з дитинства: "Ніколи цим не ділилася"

Злата Огнєвіч раніше про це ніколи не розповідала. Артистка поділилася, що вже пройшла купу обстежень, але що саме є причиною болю, вона досі не знає.

За словами співачки, головний біль відбувається доволі часто і може тривати два тижні повторюючись за два-три дні:

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Ніколи з вами цим не ділилася. Але, можливо, за весь той час, який я борюся з цією недугою з'явились якісь нові методики, які реально можуть мені допомогти. З самого дитинства я страждаю на шалені головні болі, такі собі мігрені. При чому знеболювальні мене беруть тільки частково і біль все одно залишається десь там далекий. Нудота, погане самопочуття", - відверто поділилася Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

При цьому, каже Огнєвіч, вона намагається вести повноцінний спосіб життя – займатися спортом, відвідувати зустрічі, давати концерти. Артистка поділилася, що зараз їй допомагають лише дуже сильні знеболювальні і попросила своїх фанів порадити, можливо хтось з таким зіштовхувався і знає дієві методи лікування.

Читайте також: