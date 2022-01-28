Злата Огнєвіч розповіла про зустріч зі своїм переслідувачем у суді

Артистка повідомила, чим закінчився розгляд її справи про переслідувача.

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася з шанувальниками подробицями своєї справи про переслідувача.

У сторіз своє сторінки в Instagram виконавиця розповіла, що подала прохання до суду про те, щоб сталкера якось обмежили від наближення до неї. Втім реакція судді зірку приголомшила:

"Епопея з переслідувачем не закінчується, вона тільки починається. Сьогодні був зроблений перший крок. Ми подали прохання про те, щоб людину якимось чином обмежили від наближення до мене. І тут, жінка-суддя, вона навіть не почала розглядати. Поліція зі свого боку зробила все можливе, вона знайшла злочинця, вона його заарештувала, вона зробила все. Але суддя вирішила не розглядати це дуже дрібне, очевидно, для неї питання", - розповіла Злата.

instagram.com/zlata.ognevich

Вона додала, що зараз зловмичник перебуває на свободі і може робити все, що завгодно:

"За законом його більше не можуть затримувати, йому навіть не вручений припис про не наближення до мене. Тобто він може робити все, що захоче", - поділилася Огнєвіч.

Артистка розповіла, що під час розгляду злочинець з усмішкою сказав: "Я вам казав, що мені нічого не буде".

Однак на цьому артистка зупинятися не збирається. Огнєвіч подаватиме до суду і домагатиметься, аби її кривдника заарештували і посадили за ґрати.

instagram.com/zlata.ognevich

"Багато жінок на моєму місці після відмови опускають руки. Я не опускатиму руки, я не відсиджуватися у кущах і боятися. Я домагатимуся справедливості в рамках закону. Я звертатимуся до суду, я залучатиму журналістів. Для того, щоб суспільство знало, такі випадки потрібно карати і жінок не можна ображати", - сказала Огнєвіч.

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