Злата Огнєвіч розповіла, як святкуватиме Новий рік: "Мене мучили докори сумління"

Виконавиця пригадала, як на цю тему спілкувалася з військовим, що служить на передовій.

Українська співачка Злата Огнєвіч прокоментувала, чи доречно святкувати Новий рік, поки в Україні йде війна.

За словами виконавиці, вона тривалий час вагалася, чи варто зустрічати 2023 рік. Утім, розмова з військовим, що служить на передовій, допомогла Златі. Захисник запевнив співачку, що в тилу треба святкувати.

Щоправда, виконавиця зізналася, що новорічного настрою у неї взагалі нема. Ба більше, святкову ялинку Злата теж досі не прикрасила, адже була зайнята роботою.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Мене мучили докори сумління щодо святкування, допоки я не поспілкувалася з одним військовим, який воює на нулі. Він запевнив, що нам у тилу треба святкувати, бо ми всі разом наближаємо цю перемогу. Українські воїни воюють заради життя. Думаю, що це не будуть якісь гучні святкування, бо про перемогу пам'ятають всі українці. Усі ми робимо все можливе для того, аби її наблизити", - поділилася артистка в ефірі каналу "Дом".

Прокоментувала Злата Огнєвіч і вихід нової пісні "Як мені бути". За словами виконавиці, композиція народилась у неї швидко, а присвятила вона її жінкам, що втратили чоловіків на війні.

"Від пісні відмовляються радіостанції. А я вважаю, що в суспільстві не можна замовчувати тему загибелі близьких. Коли я побачила, як президент Володимир Зеленський нагородив посмертно жінок загиблих героїв, то мені стало дуже боляче. Тоді в мене з'явилася ідея написати пісню про жінок, які попрощалися зі своїми чоловіками-героями. Цю пісню ми створили разом із Романом Череновим, відомим під псевдонімом Morphom. Як тільки я придумала приспів та частину куплетів, то одразу зателефонувала Роману. Приїхала до нього на студію й за сорок хвилин ми записали демку. Ця версія увійшла у фінальний ряд”, - розповіла співачка в інтерв'ю з ведучими "Ранку Вдома".

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч показала архівне дитяче фото, на якій їй всього чотири рочки. Виконавиця також пригадала, кого зазвичай грала в новорічні свята у дитячому садочку.

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