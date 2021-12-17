Злата Огнєвіч розсекретила, чи вільне її серце: "Не знаю, що буде далі"

Злата Огнєвіч розсекретила, чи вільне її серце: "Не знаю, що буде далі"

Зірка зустрічалася з Андрієм Задворним.

Українська співачка Злата Огнєвіч намагалася побудувати стосунки з переможцем "Холостячки-2" Андрієм Задворним.

Як відомо, за місяць після проєкту Андрій покинув виконавицю. Як виявилося, для Злати цей розрив був болісним. Наразі вона намагається відновитися після невдалих стосунків.

"Не хочу навантажувати вас тим болем, з яким я намагаюся впоратися. Мені потрібен час аби отямитися, а також аби трансформувати свої почуття у вдячність. Я над цим працюю", - поділилася співачка.

Злата Огнєвіч зізналась, чи вільне її серце / instagram.com/zlata.ognevich

До слова, артистка поки не думає починати нові стосунки. Тому наразі її серце вільне.

"Я не знаю, що буде далі. Я просто живу та рухаюся далі", - поділилася зірка.

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