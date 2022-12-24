Злата Огнєвіч розсекретила свої параметри та зізналася, що їсть двічі на день: "Джинси спадають"

Українська співачка Злата Огнєвіч поспілкувалася з шанувальниками в Instagram і відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють.

Так, у сторіз свого фотоблогу виконавиця, приміром, розповіла, що носить одяг розміру XS, її зріст – 165 см, а розмір взуття вона має 37,5-38.

"Зазвичай я ношу, S, або XS. Але якщо хочеться супер oversize, я обираю L, йду до чоловічого магазину, купую там собі худі, тому що таких худі ви в жіночому точно не знайдете", - розповіла Злата.

Окрім того, артистка показала вміст свого холодильника. Так, Огнєвіч показала, що у неї в холодильнику є яйця, масло, цибуля, капуста, горішки та заборонений для фігури майонез. Та, як пояснила виконавиця, вона нещодавно робила улюблений салат з дитинства, який без майонеза неможливий.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також Злата одразу поділилася й рецептом салату, раптом хтось захоче зробити, приміром, на Новий рік.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Шанувальники Огнєвіч також поцікавилися у неї, скільки вона важить. На що співачка відповіла, що точно не знає, проте одяг на неї став завеликий.

"Я не знаю, скільки я важу, але точно можу сказати, що всі мої джинси, штани – вони дуже вільно на мені, вже не вистачає дірочок на поясі, щоб його затягувати, тому що джинси спадають. Мій організм реагує на стрес так. Майже рік я їм два рази на день. Я спочатку якось цим переймалася, а потім забила на це все. І думаю, що це краще, ніж заїдати стрес, їсти по шість разів, як мої друзі це роблять", - прокоментувала Огнєвіч.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч у топі та обтислих лосинах показала, як тримає фігуру в тонусі. Виконавиця показала своє ранкове тренування.

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