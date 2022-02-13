Злата Огнєвіч розсекретила свою вагу та зізналася, на скільки погладшала після карантину

Злата Огнєвіч розсекретила свою вагу та зізналася, на скільки погладшала після карантину

Артистка також поділилася, як підтримує себе у формі.

Українська співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла про свої секрети краси.

Так, у програмі "Світське життя" артистка поділилася, що після карантину набрала чотири зайвих кілограми і важила 58. Втім, постійні спортивні тренування допомогли Златі повернути бажані форми:

"Зараз важу 54 кілограми, а після карантину було майже 58. Тричі на тиждень я тренуюся у спортзалі, окрім того, я вдома можу пострибати на скакалці – це просто найефективніший спосіб схуднути", - поділилася Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Окрім того виконавиця розповіла, що вона не проти пластичної хірургії і зізналася, які б процедури зробила собі і на які ніколи не наважиться:

"Точно блефаропластику я вважаю першою треба робити десь у 45 років. Може, в 40. Кругова підтяжка це небезпечно. Я думаю, що до того часу, коли я доживу, можливо з'явиться якийсь суперлазер. Тому що я бачила ефекти від ін'єкцій на дівчатах і це реально страшно. Я не хочу бути жертвою ін'єкцій", - пояснила знаменитість.

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