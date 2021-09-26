Злата Огнєвіч розсекретила, як планує провести зимову відпустку: "Я буду не сама"

Зірка планує поїхати відпочивати в січні.
Українська співачка Злата Огнєвіч, схоже, знайшла своє кохання.
Так, зірка розповіла у програмі "Світське життя", що не встигла насолодитись відпочинком влітку. Однак, вже запланувала, як проведе свою зимову відпустку.
"В січні я планую поїхати на відпочинок. І не сама. Зараз вже планую, що це може бути. Хочеться тепла. Хочу до океану. Хочу насолодитися відпочинком, коханням, свободою та щастям", - поділилась Злата.
Схоже, артистка таки знайшла своє кохання. А прохолодними зимовими днями, хоче насолоджуватися сонячним теплом разом зі своїм обранцем у теплій країні.