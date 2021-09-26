Злата Огнєвіч розсекретила, як планує провести зимову відпустку: "Я буду не сама"

Злата Огнєвіч розсекретила, як планує провести зимову відпустку: "Я буду не сама"

Зірка планує поїхати відпочивати в січні.

Українська співачка Злата Огнєвіч, схоже, знайшла своє кохання.

Так, зірка розповіла у програмі "Світське життя", що не встигла насолодитись відпочинком влітку. Однак, вже запланувала, як проведе свою зимову відпустку.

"В січні я планую поїхати на відпочинок. І не сама. Зараз вже планую, що це може бути. Хочеться тепла. Хочу до океану. Хочу насолодитися відпочинком, коханням, свободою та щастям", - поділилась Злата.

Схоже, артистка таки знайшла своє кохання. А прохолодними зимовими днями, хоче насолоджуватися сонячним теплом разом зі своїм обранцем у теплій країні.

Як участь у проєкті "Холостячка" підштовхує Злату Огнєвіч до змін

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