Злата Огнєвіч шокувала перепискою з матюками з неадекватом, який переслідує її вже три роки

Злата Огнєвіч шокувала перепискою з матюками з неадекватом, який переслідує її вже три роки

Українську співачку Злату Огнєвіч навіть під час війни не припиняє переслідувати неадекватний чоловік, який не дає їй спокою вже протягом трьох років.

У сторіс своєї сторінки в Instagram артистка показала переписку з переслідувачем, в якій він не церемониться у словах і називає зірку "дурепою" і звинувачує її в тому, що вона "зіпсувала йому життя".

Цю розмову з неадекватом Злата Огнєвіч вирішила оприлюднити після того, як шанувальники її запитали чи посадили того зловмисника, який її переслідував:

"Ось одні з його повідомлень. Побачите, що він десь працює – вимагайте звільнення. Він хворий", - підписала кадр з перепискою Огнєвіч.

Зазначимо, що на початку травня Злата Огнєвіч поскаржилася на переслідувача і зізналася, що він був у житловому комплексі, де мешкає артистка. Взимку виконавиця написала на переслідувача заяву до поліції, утім, схоже, це не допомогло. Злата планує й надалі боротися за те, аби чоловік припинив втручатися в її життя та відповів за скоєне перед законом. Наразі справа чекає на судове рішення, але через війну справа перебуває на паузі.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, що 24 січня за Златою Огнєвіч гнався переслідувач, коли вона на таксі прямувала до студії звукозапису. Чоловік погрожував "завалити" співачку, якщо ще раз побачить по ТБ. Чоловік переслідує Огнєвіч вже більше трьох років.

Злата Огнєвіч поскаржилася на переслідувача / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Налякана та, водночас, обурена Злата пішла до поліції і написала вчергове заяву на зловмисника. І цього разу звернення до правоохоронних органів дало певний результат. Чоловіка відшукали і повідомили йому про підозру.

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