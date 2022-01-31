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Злата Огнєвіч шокувала станом аеропорту в Івано-Франківську: "Абсолютно жахливий"

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Злата Огнєвіч шокувала станом аеропорту в Івано-Франківську: "Абсолютно жахливий"

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Артистка була засмучена побаченим.

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч вирушила на Західну Україну.

Про що розповіла шанувальникам у Instagram. Виконавиця вирішила зберегти час, тож діставалася до пункту призначення літаком. Злата тримала курс на Буковель, тому прилетіла до аеропорту Івано-Франківська.

Як зізналася Огнєвіч, вона була приголомшена тим, у якому стані міжнародний аеропорт у Івано-Франківську.

© instagram.com/zlata.ognevich
instagram.com/zlata.ognevich
© instagram.com/zlata.ognevich
instagram.com/zlata.ognevich

"Коли зроблять людський аеропорт у Івано-Франківську. За всієї моєї любові і поваги. Друзі, ну це не повинно так бути. Це жахливо", - зазначила Злата і показала фрагмент зовнішнього вигляду аеропорту в сторіс.

© instagram.com/zlata.ognevich
instagram.com/zlata.ognevich
© instagram.com/zlata.ognevich
instagram.com/zlata.ognevich

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