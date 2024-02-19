Злата Огнєвіч шокувала, як на неї впали скляні двері душової кабіни: "Мене всю трясе"

Українська співачка Злата Огнєвіч приголомшила фанів, як на неї впали скляні двері просто в душовій кабіні.

У своєму фотоблогу знаменитість розповіла, як під час гастролей вона зупинилася в готелі. Втім, під час вечірніх процедур на Злату впали високі скляні двері душової кабіни, коли вона була всередині. За словами артистки, це було однією з її фобій.

"Я в шоковому стані. Мене до сих пір всю трясе. На мене впали двері душової кабіни тоді, коли я приймала душ. Всі уламки летіли біля обличчя. Не бажаю нікому таке пережити, це дуже страшно, жахливо... у мене шок. Зі мною трапився мій найбільший "гастрольний" жах. Я завжди боялася, що ці довбані двері на мене впадуть, і сьогодні це сталося. Це дуже страшно!", - розповіла співачка.

Злата Огнєвіч розповіла, як на неї впали скляні двері душової кабіни / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч розповіла, як на неї впали скляні двері душової кабіни / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч розповіла, як на неї впали скляні двері душової кабіни / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Після інциденту в Огнєвіч залишилися невеликі порізи на тілі. На думку Злати, від серйозних наслідків її вберегли вищі сили.

"Я не встигла одягнутися, усі уламки летіли на тіло. Думаю, це чудо. Так, руки і ноги в малих порізах, але це швидко заживе. Найбільший поріз на руці. Все могло бути набагато гірше", - додала зірка.

Злата Огнєвіч розповіла, як на неї впали скляні двері душової кабіни / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч поскаржилася на сталкера, який знову її переслідує за допомогою служби таксі. Артистка зняла відео й показала їхню суперечку.

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