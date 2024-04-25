Злата Огнєвіч шокувала, як їй за борги відключили електроенергію: "Я була на нулі"

Артистка розсекретила, який в неї тоді був борг та як вона вирішувала цю проблему.

Українська співачка Злата Огнєвіч шокувала, як їй за борги відключили електроенергію вдома.

Виконавиця зізналась, що тоді в неї взагалі не було коштів, аби оплачували комунальні послуги. Це був саме карантин, і артистка вскочила в неприємності через концертний тур. Концерти так і не відбулися, а контракти з підрядниками нікуди не ділися, тож Злата мала їм виплатити кошти.

Артистка взагалі була без заробітку, тож навіть мусила продавати свої прикраси. За комунальні послуги співачка теж не мала можливості платити. Огнєвіч тоді пригрозили, що або вона погашає борги, або їй відключають електроенергію.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Це був карантин, я була на нулі. Мені з мого ЖЕКу телефонують і кажуть: "Заплатіть, будь ласка, за квартиру". І завжди це стається в той період, коли ти на нулі. Це ніколи не станеться, коли в тебе є подушка безпеки, відкладені заощадження. Це завжди до тебе приходить, коли ти не готовий. Я кажу: "Я заплачу, зачекайте трошки". Люди, напевно, думають, що артисти в Україні дуже заможні. І вона каже: "Не заплатите – ми вам відключимо", - розповіла співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Виконавиця пообіцяла, що незабаром погасить борги. Та поки знаменитість цього не зробила, їй таки відключили в квартирі електроенергію. Світло в будинок Огнєвіч повернули лише тоді, коли вона заплатила 60 тисяч боргу.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я попросила зачекати, я все заплачу. Якогось дня я приходжу додому, а в мене багрова калюжа під холодильником. Це мені відключили світло. Поки я не заплатила, мені не включали світло. Борг був не супервеликий, десь, може, 60 тис. грн. Я бачила платіжки інших жильців нашого будинку – там були платіжки і на 250 тис. боргу", - поділилася співачка.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про свій новий роман. Також артистка відповіла, чи готова народити дитину.

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