Злата Огнєвіч шокувала, як їй зіпсували виступ на "Євробаченні" та ледь не зірвали його

Українська співачка Злата Огнєвіч шокувала, як їй зіпсували виступ на конкурсі "Євробачення-2013", який тоді відбувся в Мальме, Швеція.

Артистка брала участь у музичних перегонах із піснею Gravity та посіла третє місце. Виконавиця зізнається, що результатом цілком задоволена, однак не номером. Річ у тім, що команда Злати Огнєвіч готувала зовсім інше шоу. Спочатку організатори "Євробачення-2013" запевняли співачку, що номер вдасться втілити в життя, проте, вже коли артистка приїхала до Мальме, його не затвердили.

"Я не до кінця задоволена виступом на "Євробаченні". Я задоволена своїм місцем, я задоволена результатом, але тоді нам на місці заблокували номери, які ми готували, графіку - все. Нам сказали, що це неможливо, хоча дали гарантії, що, так, готуйте, все затвердили. Ми приїжджаємо до Мальме, а нам сказали, що нічого не буде", - розповіла виконавиця на проєкті "Муз_Тренд".

Виступ Злати Огнєвіч на "Євробаченні-2013" опинився під загрозою зриву. Однак українська команда у короткий проміж часу почала готувати новий номер. Артистка пригадує, що тоді довелося шукати додаткові кошти, орендувати на два тижні концертну залу та швидко все переробляти.

"Ми орендували залу, шукали додаткові гроші на два тижні репетицій в залі, щоб хоч якось зліпити номер з того, що в нас є", - пригадала знаменитість.

Після такого досвіду Злата Огнєвіч зізнається, що більше не хоче брати участь у міжнародному пісенному конкурсі. Однак співачка не береться загадувати наперед та не виключає, що ще може спробувати свої сили на "Євробаченні".

Злата Огнєвіч на "Євробаченні-2013" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, тим часом в Україні вже активно готуються до міжнародного конкурсу, який відбудеться 2025 року у Швейцарії. Нещодавно припинили приймати заявки від артистів на участь у нацвідборі. Наразі організатори Національного відбору готують лонглист учасників конкурсу. Поки ж пропонуємо дізнатися, коли саме відбудеться нацвідбір та скільки коштів необхідно виділити на його проведення.

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