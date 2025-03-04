Злата Огнєвіч шокувала, як її домагався впливовий чоловік: "Я шукала гроші"

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як її домагався впливовий чоловік.

Артистка в коментарі "Люкс ФМ" пригадала, що це сталося близько 10 років тому. Виконавиця шукала кошти, аби допомогти дитячому будинку. Тож, співачка зустрілася з впливовим чоловіком, аби той не лишився осторонь і посприяв їй у зборі коштів. Утім, під час розмови він почав дозволяти собі зайвого. Зокрема, чоловік поклав руку на коліно Огнєвіч, гладив її волосся та запрошував до нього додому.

"Я шукала гроші на допомогу дитячому будинку. Це було десь 10 років тому. Я зустрілася з дуже одним впливовим чоловіком і просила в нього гроші на допомогу цьому дитячому будинку. В якийсь момент під час нашої зустрічі, яка відбувалася в людному місці, він поклав руку мені на коліно, почав гладити волосся і казати: "Знаєш, в мене вдома є така класна колекція платівок, давай з тобою поїдемо послухаємо разом", - шокувала артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця говорить, що тоді просто заклякла на місці та не знала, що відповісти навіть. За словами співачки, це ще добре, що їхня зустріч була в людному місці. Однак зараз Злата Огнєвіч не дала б цьому чоловікові вийти сухим з води.

"Тоді я не мала, що йому на це відповісти. Я просто заклякала на місці, у мене не було слів. Зараз я б такий ґвалт там підняла, я б на нього кричала і сказала, що покличу поліцію, і взагалі, що він не має права цього робити". Може, навіть телефон дістала і почала б знімати, і оприлюднила це все в сторіз. Тоді, на жаль, не було ще пазурів", - говорить артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно Злату Огнєвіч цинічно обікрали росіяни. Вони поцупили пісню співачки і почали її використовувати в пропагандистських цілях.

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