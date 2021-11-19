Злата Огнєвіч спокусливо попозувала у ванній повністю оголеною

Зірка влаштувала відвертий фотосет.

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч неабияк розбурхала уяву своїх прихильників.

Так, зірка вирішила влаштувала доволі відвертий фотосет. Злата позувала повністю оголеною у ванній. Пікантні місця зірки приховала піна.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Знаменитість обирала доволі спокусливі пози. До слова, Злата на знімках то ніжно трималась рукою за обличчя, то поверталась до камери спиною, демонструючи свою струнку фігуру, то хизувалась своїм бюстом.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Окрім цього, зірка поміркувала над тим, чи варто дорослим дуркувати. Вона переконана, що не лише діти мають це робити. Дорослі також повинні мріяти та прагнути бути щасливими.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

"Дорослі можуть поводитися по-дитячому цілком усвідомлено. Минати різні емоційні етапи свого розвитку та отримувати задоволення", - поділилась своїми думками Злата.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

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