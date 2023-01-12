Злата Огнєвіч святкує 37-річчя: співачка показала, де перебуває у свій день народження

Українська співачка Злата Огнєвіч сьогодні, 12 січня святкує день народження.

Артистці виповнилося 37 років. Цей день виконавиця вирішила провести у Карпатах, про що розповіла на сторінці в Instagram. У сторіз свого фотоблогу Злата поділилася фото та відео, на яких показала, що наразі перебуває у Буковелі.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Там артистка більше занурилася в українську історію, приміряла традиційний костюм гуцулки. І, звісно не обійшлося без стародавньої української магії. На що саме ворожила Огнєвіч, вона не розповіла.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Окрім того, потішила Огнєвіч місцевих мешканців своїм співом української колискової.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також у свій день народження Огнєвіч звернулася до шанувальників і друзів, які б хотіли її привітат у цей. Артистка зазначила, що вона замість подарунків хоче попросити не байдужих зробити добру справу:

"Я не хочу квітів чи коштовних подарунків, я хочу допомогти людям, які постраждали від ворожого ракетного удару напередодні Нового Року та залишилися сам на сам з бідою. Нещодавно ми розбирали завали на Протасовому Яру. 10 сімей зазнали пошкоджень будівель, деякі залишися без даху над головою, їм потрібні будівельні матеріали, меблі, техніка. У людей не залишилося нічого… Давайте разом допоможемо постраждалим, які залишилися без даху над головою", - звернулася до прихильників Злата.

Нагадаємо, на початку січня Злата Огнєвіч разом з волонтерами допомагала розгрібати завали після ворожого обстрілу російськими окупантами Києва. Артистка разом із добровольцями тягала дошки та мішки зі сміттям у Солом'янському районі.

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