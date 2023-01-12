Злата Огнєвіч святкує 37-річчя: співачка показала, де перебуває у свій день народження

Виконавиця вирушила до Карпат.
Українська співачка Злата Огнєвіч сьогодні, 12 січня святкує день народження.
Артистці виповнилося 37 років. Цей день виконавиця вирішила провести у Карпатах, про що розповіла на сторінці в Instagram. У сторіз свого фотоблогу Злата поділилася фото та відео, на яких показала, що наразі перебуває у Буковелі.
Там артистка більше занурилася в українську історію, приміряла традиційний костюм гуцулки. І, звісно не обійшлося без стародавньої української магії. На що саме ворожила Огнєвіч, вона не розповіла.
Окрім того, потішила Огнєвіч місцевих мешканців своїм співом української колискової.
Також у свій день народження Огнєвіч звернулася до шанувальників і друзів, які б хотіли її привітат у цей. Артистка зазначила, що вона замість подарунків хоче попросити не байдужих зробити добру справу:
"Я не хочу квітів чи коштовних подарунків, я хочу допомогти людям, які постраждали від ворожого ракетного удару напередодні Нового Року та залишилися сам на сам з бідою. Нещодавно ми розбирали завали на Протасовому Яру. 10 сімей зазнали пошкоджень будівель, деякі залишися без даху над головою, їм потрібні будівельні матеріали, меблі, техніка. У людей не залишилося нічого… Давайте разом допоможемо постраждалим, які залишилися без даху над головою", - звернулася до прихильників Злата.
Нагадаємо, на початку січня Злата Огнєвіч разом з волонтерами допомагала розгрібати завали після ворожого обстрілу російськими окупантами Києва. Артистка разом із добровольцями тягала дошки та мішки зі сміттям у Солом'янському районі.
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