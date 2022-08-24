Злата Огнєвіч та Даніель Салем зіграли закоханих у новому чуттєвому кліпі співачки

Співачка Злата Огнєвіч в День Незалежності України поділилася на своєму YouTube-каналі зворушливим кліпом на нову пісню "Лелека".

У новій роботі Злата Огнєвіч разом із актором Даніелем Салемом перевтілилися у справжню щасливу родину. "Холостячка" приміряла роль мами маленької донечки та дружини українського військового.

"Це історія однієї української родини. Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, не поділяє людей на стать, вік, статус. Наша "Лелека" - про кожного з нас. Вона про Україну", - представила новий кліп співачка.

У коментарях під відео шанувальники написали десятки приємних компліментів на адресу Злати.

Яка гарна робота, пісня душу гріє, дарує надію на щасливе майбутнє!

Який зворушливий кліп і символічна пісня!

Кліп прекрасний! Відображено весь біль наших людей!

Нагадаємо, що у День Незалежності дружина Дмитра Гордона, журналістка Олеся Бацман, у вишиванці приголомшила Мережу виконанням української пісні "Козацькому роду нема переводу".

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