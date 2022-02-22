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Злата Огнєвіч топлес та в розстебнутих джинсах влаштувала ефектний фотосет

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Злата Огнєвіч топлес та в розстебнутих джинсах влаштувала ефектний фотосет

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Артистка позувала з букетом лілій.

Популярна українська співачка, героїня шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч знялася у новій фотосесії.

Так, артистка постала в ефектному образі – з кісками, топлес та в розстебнутих джинсах. Груди виконавиця прикрила букетом білих лілій.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Як поділилася знаменитість, знімання були спонтанними. Златі сподобалася ідея фотосесії, тому вона залюбки довірилася команді, яку зовсім не знає. У дописі Огнєвіч продовжила цю тему та поділилася, що тепер дуже уважно дослухається до своїх відчуттів. Це вона називає "внутрішнім компасом".

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

"Якщо стрілка тремтить, некомфортно – йти туди не варто. І ще дуже класне спостереження - чим більше ви виправдовуєте те, чим займаєтеся або людину, з якою у вас стосунки, або роботу (неулюблену, але таку потрібну), тим більше це чуже вам. Істина не потребує виправдання, вона просто є і ви просто її відчуваєте. Слідуйте за стрілкою свого компаса", – поділилася зірка.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

У коментарях співачка зібрала низку схвальних відгуків фоловерів.

  • Яка гарна! Просто неймовірно красива і прекрасна
  • Розкішна
  • Чудові фото! Тобі безперечно личать косички
  • Це любов

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