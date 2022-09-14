Злата Огнєвіч у білій сукні з корсетом влаштувала романтичний фотосет

Виконавиця Злата Огнєвіч нещодавно влаштовувала романтичний фотосет.

Тож знаменитість продовжує ділитися знімками, які їй вдалося зробити. Так, на сторінці в Instagram Злата опублікувала фото, на якому позує на тлі літніх квітів.

Злата для фотосесії обрала білу довгу сукню з корсетом та рожевий жакет. Чорняве волосся виконавиця розпустила та доповнила образ легким макіяжем.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Загалом, у Злати запланований виступ у Хмельницькій області. Тож вона запрошує місцевих завітати на її благодійний концерт.

"Тур "Світло" триває, і я чекаю на вас на концерті сьогодні! Кожен виступ - одкровення й магія! Ви мене дуже сильно надихаєте", - зізналась Злата.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч вирішила похизуватися своєю природною вродою. Артистка у ванній кімнаті змила декоративну косметику та показала фото, який вигляд з та без макіяжу.

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