Злата Огнєвіч у білій сукні з високим розрізом зачарувала образом: "Почуваюся по-особливому"

Виконавиця Злата Огнєвіч похизувалася романтичним образом та дала пораду прихильницям.

Знаменитість вирішила одягнути білу сукню з квітковим принтом та високим розрізом та прогулятися Києвом. Злата зізналася, що у такому образі почуваються по-особливому.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Останнім часом дуже полюбила сукні. У них почуваюся по-особливому, навіть внутрішньо з'являється легкість. Літо, запам‘ятай мене ось саме такою, а я— тебе… Вдихаю кожну хвилину і ловлю цілунки Сонця", - поділилася артистка.

До речі, знаменитість також дала пораду своїм підписницям. Зірка розповіла дівчатам, якщо вони хочуть почуватися більш жіночними і отримувати багато компліментів, то мають одягнути сукню.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Щоб відчувати себе жіночною і отримати кучу компліментів – варто просто вдягнути сукню", - поділилася зірка.

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