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Злата Огнєвіч у білому корсеті та джинсах перетворила відому пісню "Черемшина" на запальний хіт

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Злата Огнєвіч у білому корсеті та джинсах перетворила відому пісню "Черемшина" на запальний хіт

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця заспівала у дуеті з реп-артистом OTOY.

Співачка Злата Огнєвіч представила запальний кавер на легендарний романс Дмитра Гнатюка "Черемшина".

Відома композиція зазвучала абсолютно по-новому, адже у ній дещо змінилися рядки та додався новий куплет. Оновлену версію пісні виконавиця заспівала у дуеті з реп-артистом OTOY в ефірі новорічного випуску програми "Вечір з Оленою Кравець".

На сцені Огнєвіч з'явилася у білому корсеті з чорним топом та джинсах-кльош. Сміливий образ виконавиці доповнила зачіска з косичками, а також незвичайні плетені сережки червоного кольору.

Шанувальникам така версія пісні прийшлася до душі, про що вони написали у коментарях під відео, яким Злата поділилася на своїй сторінці в Instagram.

  • Дуже люблю цю пісню, а ви її зробили ще сучаснішою!
  • Оригінально!
  • Як гарно! Дуже подобається!
  • Дуже гарно! Цікава версія.

Раніше Дмитро Монатік також зачарував слухачів своєю версією пісні "Цвіте терен".

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Дата публікації
Перегляди
620
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