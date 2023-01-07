Злата Огнєвіч у білому корсеті та джинсах перетворила відому пісню "Черемшина" на запальний хіт

Виконавиця заспівала у дуеті з реп-артистом OTOY.
Співачка Злата Огнєвіч представила запальний кавер на легендарний романс Дмитра Гнатюка "Черемшина".
Відома композиція зазвучала абсолютно по-новому, адже у ній дещо змінилися рядки та додався новий куплет. Оновлену версію пісні виконавиця заспівала у дуеті з реп-артистом OTOY в ефірі новорічного випуску програми "Вечір з Оленою Кравець".
На сцені Огнєвіч з'явилася у білому корсеті з чорним топом та джинсах-кльош. Сміливий образ виконавиці доповнила зачіска з косичками, а також незвичайні плетені сережки червоного кольору.
Шанувальникам така версія пісні прийшлася до душі, про що вони написали у коментарях під відео, яким Злата поділилася на своїй сторінці в Instagram.
- Дуже люблю цю пісню, а ви її зробили ще сучаснішою!
- Оригінально!
- Як гарно! Дуже подобається!
- Дуже гарно! Цікава версія.
Раніше Дмитро Монатік також зачарував слухачів своєю версією пісні "Цвіте терен".
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