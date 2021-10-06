Злата Огнєвіч у чорному боді посвітила пружними сідницями на Поштовій площі

Артистка анонсувала нову відеороботу.
Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч готує для прихильників справжню відеобомбу.
Так, виконавиця анонсувала вихід гарячого кліпу на композицію "Клинок", прем'єру якого готує на 8 жовтня. На сторінці в Instagram артистка запостила тизер відео і він не зміг залишити без уваги фанів знаменитості.
У відео, яке було зняте на Поштовій площі, Огнєвіч постає у чорному боді та пальті кольору кемел. У певний момент Злата знімає верхній одяг, тож шанувальники змогли розгледіти бездоганну фігуру зірки.
"Просто перший ти мені клинок встромив ... Вже у п'ятницю прем'єра на всіх цифрових майданчиках! Шалено хвилююче", - поділилася емоціями артистка.
Фани зазначили, що з нетерпінням чекають на прем'єру кліпу, хтось відмітив сміливість Злати постати у такому відвертому образі, а хтось порівняв нову роботу Огнєвіч та її лук з Тіною Кароль.
Читайте також: