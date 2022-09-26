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Злата Огнєвіч у короткій сукні похизувалася засмаглими ніжками на відпочинку у Греції

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Злата Огнєвіч у короткій сукні похизувалася засмаглими ніжками на відпочинку у Греції

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч знайшла ще одне улюблене місце для подорожей.

Аби перезарядитися та знайти сили для подальшої праці, Злата Огнєвіч вирушила у невеличку відпустку до моря. Для свого відпочинку співачка обрала острів Крит у Греції. 

Там на березі Середземного моря Злата знайшла нове улюблене місце у світі. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Тут так довго правила Османська Імперія, що її дихання відчувається всюди! Хоча, й з грецьким колоритом. Я бачила багато старовинних містечок. І от тепер є два улюблених! Це Толедо, що в Іспанії, а тепер— Ханья, о. Крит. Сюди хочеться вертатись, автентичність захоплює", - поділилася Огнєвіч.

Допис виконавиця доповнила світлиною, на якій похизувалася стрункими засмаглими ніжками у коротенькій сукні від українського бренду. 

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огнєвіч зізналася, що від початку повномасштабної війни в Україні, вперше дозволила собі повноцінно відпочити.

"Відпустка скоро закінчується, а я тільки зараз змогла освідомити, наскільки вона була потрібна. Вперше, за сім місяців невпинної боротьби", - додала Злата.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1887
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