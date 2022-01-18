Злата Огнєвіч у купальнику розповіла про свій курортний роман

Злата Огнєвіч у купальнику розповіла про свій курортний роман

Зірка поділилася подробицями свого особистого життя.

Українська співачка, героїня шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч вирішила відповісти на запитання своїх прихильників.

Зокрема, виконавиці почали ставити запитання, які стосуються її особистого життя. В Instagram-stories у Злати поцікавилися, чи були і неї курортні романи.

Знаменитість вирішила бути відвертою зі своїми фанами та відповіла, що були.

Злата Огнєвіч у купальнику / instagram.com/zlata.ognevich

"Так! І такий роман переріс у стосунки, які тривали понад три роки", - поділилася Злата.

До речі, відповідаючи на запитання, Злата опублікувала фото, на якому зображена у рожевому купальнику. Пляжне вбрання вдало підкреслило засмаглу фігуру співачки.

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