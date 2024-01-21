Злата Огнєвіч у купальнику з пікантними вирізами спокусливо попозувала на тлі океану

Українська співачка Злата Огнєвіч потішила прихильників доволі пікантним контентом.

Так, відпочинок артистки у Таїланді вже закінчився. Однак в галереї виконавиці залишилося чимало знімків з відпустки, якими вона продовжує ділитися у своєму Instagram.

Цього разу знаменитість показалася у чорному суцільному купальнику з пікантними вирізати. Злата спокусливо попозувала на тлі океану та продемонструвала свою неабияк струнку фігуру та засмагле тіло.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я вже відчуваю щось рідне, так багато разів бувала в Таїланді, але щоразу, коли тут опиняюсь, переповнює радість, наче вогонь під шкірою розливається. Безкрайнє узбережжя, джунглі, пальми, квіти, аромат спецій в повітрі, нічний стрітфуд. Таїланд вривається в мозок, просякає кожну твою клітину і не приймає компромісів. Або любов з першого погляду, або рахуєш дні до закінчення відпочинку", - поділилася думками артистка.

До речі, хоч Златі Огнєвіч одразу не сподобалася локація, де вона опинилася, та згодом шторм вгамувався, пляжі стали чистими, а вода в океані прозорою.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Као Лак доволі класна локація. Коли шторм вщух, вода стала прозорою, блакитною, гарною. Неочікувано, але тут виявилось чисто, чимось нагадало затишні селища на Балі, щось європейське і повний сабай (тайською "спокій")", - зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер тішила підписників знімками у купальнику. Артистка також показала, який має вигляд без фотошопу та фільтрів.

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