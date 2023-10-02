Злата Огнєвіч у обтислому вбранні похизувалася звабливими вигинами

Українська співачка Злата Огнєвіч захопила шанувальників своєю фігурою.

У своїх Instagram-stories виконавиця поділилася кадрами, які зробила під час тренування з хореографії. Злата показала, як спокусливо рухається у танці у червоному світлі.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка вигиналася під музику у обтислому комплекті, який складався з лосин та коротенького топу. Спортивне вбрання підкреслило гарні форми та струнку талію Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Як зізналася виконавиця, вона продовжує тренуватися навіть під час поганого самопочуття, адже гарний результат дає неабияку мотивацію.

"Мотивація - це коли попри погане самопочуття йдеш і працюєш, бо знаєш, яка мета. Саме так і було сьогодні", - розповіла співачка.

Нагадаємо, днями Злата Огнєвіч влучно відповіла хейтерам у новому кліпі на пісню "Полюбила" - артистка обклеїла себе стікерами з образами, які частіше за все отримує у коментарях.

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