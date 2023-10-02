Злата Огнєвіч у обтислому вбранні похизувалася звабливими вигинами

Зірка показалася на тренуванні.
Українська співачка Злата Огнєвіч захопила шанувальників своєю фігурою.
У своїх Instagram-stories виконавиця поділилася кадрами, які зробила під час тренування з хореографії. Злата показала, як спокусливо рухається у танці у червоному світлі.
Співачка вигиналася під музику у обтислому комплекті, який складався з лосин та коротенького топу. Спортивне вбрання підкреслило гарні форми та струнку талію Огнєвіч.
Як зізналася виконавиця, вона продовжує тренуватися навіть під час поганого самопочуття, адже гарний результат дає неабияку мотивацію.
"Мотивація - це коли попри погане самопочуття йдеш і працюєш, бо знаєш, яка мета. Саме так і було сьогодні", - розповіла співачка.
Нагадаємо, днями Злата Огнєвіч влучно відповіла хейтерам у новому кліпі на пісню "Полюбила" - артистка обклеїла себе стікерами з образами, які частіше за все отримує у коментарях.
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