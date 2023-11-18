Злата Огнєвіч у прозорому комбінезоні засвітила бюст і пояснила, чому YouTube заблокував її кліп

Артистка зізналася, що таке сталося вперше в її кар'єрі.

Українська співачка Злата Огнєвіч прокоментувала, через що YouTube блокував початкову версію її кліпу на хіт "Віддаю".

За словами артистки, така ситуація сталася вперше у її кар'єрі. Злата поділилася, що вони з режисером довго думали над концепцією відео, виконавиця ретельно вивчала хореографію. Проте Огнєвіч підвів комбінезон тілесного кольору, у якому вона з'явилася у відео:

"Ми довго готувалися, ставили хореографію, продумували з режисером ідеї, локації та саму відеороботу. Ми обрали костюм тілесного кольору, все було добре та досить еротично, але коли ми увімкнули воду мій костюм підло почав просвічуватися! Скрізь! Розумієте... Ми не звернули на це уваги та вирішили, що в відео оголених грудей не буде видно, але ні... " – прокоментувала артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Як доказ своїх слів Огнєвіч в Instagram залишила кадри, зроблені на знімальному майданчику, де в неї справді просвічуються груди.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

За ніч до прем'єри кліпу на YouTube Огнєвіч разом з режисером перероблювали відео і замальовували оголені частини тіла Злати. Врешті, відеохостинг роботу пропустив.

Нагадаємо, що днями новий кліп також представив репер Потап зі своєю підопічною Katarina. Це перший дует Потапа з іншою артисткою після розпаду гурту "Потап і Настя".

Читайте також: