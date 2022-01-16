Злата Огнєвіч у рожевому бікіні похвалилася засмагою та бездоганною фігурою

Артистка влаштувала імпровізований фотосет на білосніжному пляжі.

Відпустка української співачки, героїні шоу "Холостячка-2" Злати Огнєвіч у самому розпалі.

Артистка продовжує відпочивати в Африці, на мальовничому Занзібарі. Знаменитість вже добряче засмагла, що продемонструвала на нових спокусливих знімках. 36-річна зірка влаштувала імпровізований фотосет на пляжі, де позувала у рожевому бікіні.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Злата посвітила бездоганною фігурою та показала тимчасові татуювання на тілі.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

У дописі Огнєвіч зізналася, що під час цієї мандрівки відкрила нове у собі.

"Я складаюся з манго та океану Індійського, плечі обвітрені, а в душі – Акуна Матата. Запам'ятала слово гарне Malaíka, на суахілі означає "Ангел", тепер так представляюся усім на Занзібарі. Ще багато всього нового запам'ятала та відкрила нове у собі, для себе", – написала зірка.

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