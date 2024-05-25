Злата Огнєвіч у сльозах розповіла про особисте життя та про що шкодує: "Не повторюйте моїх помилок"

Українська співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла про своє особисте життя.

Як зізнається виконавиця, нині їй бракує сімейного щастя. Злата поділилася, що свого час ставила творчі успіхи на перше місце, саме тому їй не вдалося побудувати особисте життя. І додає, що шкодує про таке минуле, коли не помічала уваги чоловіків поруч.

"У мене своєї родини немає. Десь вже зараз з'являються такі думки, що це через те, що я поклала все своє життя і час на вівтар сцени. І ці сльози не якогось там нещастя чи жалості до себе, а це туга за тим часом, який вже не повернеш. Можливо, треба було бути більш уважною до чоловіків, які були поруч і не зациклюватися настільки на своїй кар'єрі, тому що зараз мені хочеться родинного затишку, дитини… Цього всього у мене немає. Хочеться, щоб душа зігрілася, але поки що не може. А публіка й успіх – дуже короткочасна історія", - зі сльозами зізналася Злата в інтерв'ю "Говорить Суханов".

Злата Огнєвіч

Тож, артистка порадила всім не концентруватися виключно на роботі й знаходити час для себе та кохання.

"Не повторюйте моїх помилок, не думайте лише про кар'єру і ці сходинки. Думайте про те, що буде вас зігрівати поза сценою – звичайне людське щастя", - наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч ділилася думками про усиновлення.

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