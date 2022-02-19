Злата Огнєвіч у спідньому заговорила про подорож із "близькою та рідною людиною"

Зірка поділилася планами на весну.
Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч поділилася доволі провокаційними світлинами.
У своєму Instagram виконавиця опублікувала фото, на яких позувала перед камерою у зухвалому образі. Так, Злата у чорній спідній білизні демонструвала струнку фігуру.
Втім, зірка не лише показала свої чудові форми. Виконавиця також заговорила про плани на весну. Загалом, співачка хоче присвятити цей час роботі.
"Відчуваєте, як весна витає в повітрі і розбурхує кров? Я дуже чекаю саме цю весну…Тому що концерти, новий сингл, багато красивих, крутих знімань, ще один сингл та нова концертна програма", - поділилась артистка.
Також Злата і заінтригувала прихильників. Вона поділилася, що планує вже цієї весни поїхати в подорож разом з "близькою та рідною людиною". Однак про кого говорила знаменитість, невідомо. Злата ж запевнила, що незабаром все розповість.
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