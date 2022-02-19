Злата Огнєвіч у спідньому заговорила про подорож із "близькою та рідною людиною"

Зірка поділилася планами на весну.

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч поділилася доволі провокаційними світлинами.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала фото, на яких позувала перед камерою у зухвалому образі. Так, Злата у чорній спідній білизні демонструвала струнку фігуру.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Втім, зірка не лише показала свої чудові форми. Виконавиця також заговорила про плани на весну. Загалом, співачка хоче присвятити цей час роботі.

"Відчуваєте, як весна витає в повітрі і розбурхує кров? Я дуже чекаю саме цю весну…Тому що концерти, новий сингл, багато красивих, крутих знімань, ще один сингл та нова концертна програма", - поділилась артистка.

Також Злата і заінтригувала прихильників. Вона поділилася, що планує вже цієї весни поїхати в подорож разом з "близькою та рідною людиною". Однак про кого говорила знаменитість, невідомо. Злата ж запевнила, що незабаром все розповість.

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