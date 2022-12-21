Злата Огнєвіч у топі та обтислих лосинах показала, як тримає фігуру в тонусі

Виконавиця показала своє ранкове тренування.
Українська співачка Злата Огнєвіч має неабияку струнку фігуру. У фотоблогу знаменитість вирішила розповісти секрет своєї стрункості.
Так, знаменитість займається спортом, що допомагає їй тримати фігуру в тонусі. В Instagram артистка опублікувала відео, де показала ранкові тренування у спортзалі. На кадрах помітно, як Злата в рожевих обтислих лосинах та топі виконує вправи для того, щоб підтягнути сідниці та прес.
"Вчора 50 поверхів, а сьогодні – тренування", - зазначила Злата.
Виконавиця додала, що саме спорт допомагає їй тримати фігуру в тонусі. Однак важливо й не забувати про правильне харчування.
"Спорт у моєму житті займає важливе місце", - поділилася Злата.
Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч випустила нову пісню, яка отримала назву "Як мені бути". Однак прискіпливі слухачі запідозрили виконавицю у плагіаті, адже її трек був схожий на хіт Біллі Айліш та Khalid під назвою "Lovely". Злата прокоментувала закиди про плагіат.
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