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Злата Огнєвіч у топі та обтислих лосинах показала, як тримає фігуру в тонусі

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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1734
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Злата Огнєвіч у топі та обтислих лосинах показала, як тримає фігуру в тонусі

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця показала своє ранкове тренування.

Українська співачка Злата Огнєвіч має неабияку струнку фігуру. У фотоблогу знаменитість вирішила розповісти секрет своєї стрункості.

Так, знаменитість займається спортом, що допомагає їй тримати фігуру в тонусі. В Instagram артистка опублікувала відео, де показала ранкові тренування у спортзалі. На кадрах помітно, як Злата в рожевих обтислих лосинах та топі виконує вправи для того, щоб підтягнути сідниці та прес.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Вчора 50 поверхів, а сьогодні – тренування", - зазначила Злата.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця додала, що саме спорт допомагає їй тримати фігуру в тонусі. Однак важливо й не забувати про правильне харчування.

"Спорт у моєму житті займає важливе місце", - поділилася Злата.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч випустила нову пісню, яка отримала назву "Як мені бути". Однак прискіпливі слухачі запідозрили виконавицю у плагіаті, адже її трек був схожий на хіт Біллі Айліш та Khalid під назвою "Lovely". Злата прокоментувала закиди про плагіат.

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Дата публікації
Перегляди
1734
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