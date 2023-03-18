Злата Огнєвіч в образі ворожки провела "обряд" на смерть Путіна

Українська виконавиця Злата Огнєвіч, як і всі українці, не може дочекатися дня, коли російський диктатор паде.

Тож, аби пришвидшити цей день, співачка вирішила провести обряд на смерть Путіна. Щоправда, лише жартівливий. Кумедним відео Злата поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі Огнєвіч у білій сорочці приміряла на голову незвичний вінок з бісеру, взяла до рук свічку та спалила листочок з написом: "Putin RIP". До ролику виконавиця також додала веселе озвучування-мем з нашумілим діалогом верховинської ворожки Килини.

Шанувальників співачки такий "обряд" дуже повеселив, про що вони й написали у коментарях: "Хоч би спрацювало", "Той випадок, коли всі способи хороші!", "Давайте об‘єднаємося і всі зробимо", "Розсмішили, дякую за гарний настрій".

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч висловилася про свій нещодавній конфлікт з телеведучою Машею Єфросиніною та співачкою Олею Поляковою, який виник через мовне питання.

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